Телемедицина от врача из Китая - консультация через интернет

онлайн консультация врача

Центр «Млечный путь» развивает технологии телемедицины и делает лечение китайскими традиционными методами доступным для каждого человека в России. Для неподвижных пациентов из Санкт-Петербурга и людей из других городов это возможность получить лечение методами, которые работают даже тогда, когда официальная медицина опускает руки.

У нас дипломированные доктора, окончившие Хэнаньскую Академию Традиционной Медицины. Они работают с болезнями позвоночника, сердечно-сосудистой, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы. Применяемые методики помогают успешно устранять проблемы невралгии, психического и психологического характера.

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