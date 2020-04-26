Профилактика мигрени

мигрень

Причины возникновения заболевания до конца не изучены, но известны факторы, способствующие развитию приступов. К предпосылкам, запускающим механизм мигрени, относят:

Эмоциональные и физические перегрузки

Перегревание

Курение, злоупотребление алкоголем

Изменения погоды

Интенсивные запахи, шумы

Гормональные перестройки

Определенные продукты

Расстройства обмена серотонина, работы отделов ЦНС

Мигрень может передаваться по наследству, чаще по материнской линии. Во время прохождения курса лечения стоит придерживаться специальной диеты и правильного образа жизни. Выздоровлению способствуют:

Занятия укрепляющими видами спорта: плаванием, йогой, аэробикой.

Прием теплых ванн с морской солью, контрастный душ.

Длительные прогулки, отказ от курения.

Отсутствие стрессов, беспокойства, умственного и физического перенапряжения.

Правильный режим отдыха без недосыпания или избытка сна.

Хорошим подспорьем станет соблюдение принципов правильного питания. Рекомендуется исключить из рациона алкоголь и газировку, есть больше овощей, фруктов, творога, мяса, рыбы, молока, яиц, пить много чистой, свежей воды. Не стоит злоупотреблять «продуктами-провокаторами»: цитрусовыми, жирными сырами, орехами, шоколадом, кофе, копченостями, специями, маринадами.

Лечение мигрени методами китайской медицины устраняет не только повторяющиеся приступы головной боли, но и воздействует на причину их возникновения – нарушения со стороны нервной и эндокринной систем, приходите в медицинский центр "Млечный Путь" , наш телефон 8 (812) 920-55-09