ПРОФИЛАКТИКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В самые жаркие летние месяцы центр китайской медицины «Млечный путь» проводит специальную практику лечения и предупреждения широкого спектра заболеваний на основе древней методики. В этот период солнечная энергия Ян находится в пике активности и способствует восстановлению и укреплению организма, как самостоятельно, так и с врачебной помощью.

Профилактика для пожилых: строим защиту от зимних болезней летом

Принцип, который описывается русской поговоркой «Готовь сани летом» - один из основополагающих в традиционной медицине Китая. Предварительное укрепление здоровья помогает вовсе не тратить большие силы и средства на лечение, а создать прочный иммунный щит.

профилактическая медицина



